Происшествия

Сигареты в вагонах с зерном пытались вывести из РФ через границу в Псковской области

Попытку незаконного перемещения через государственную границу России партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

На железнодорожном пункте пропуска «Себеж» при осмотре грузового состава, следовавшего на выезд из России в Латвию, сотрудники выявили бункерный вагон типа «Хоппер» с пшеницей. У вагона имелись признаки несанкционированного вскрытия и проникновения.

В результате досмотра указанного вагона из сыпучего груза изъяли более 14 тысяч пачек табачных изделий. Они были упакованы в брикеты прямоугольной формы и обмотаны полиэтиленом и скотчем.

Предварительная стоимость выявленной контрабанды составила более 800 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.