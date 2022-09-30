Происшествия

Дерево упало на машину в Пскове

Дерево упало на припаркованную возле подъезда машину на улице Алтаева, 8 в Пскове. Об этом сообщила очевидец в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Судя по фотографии, пожилой женщине на лавочке повезло, дерево могло бы упасть на нее, отметили псковичи.

Многие подписчики группы обратили внимание, что водитель припарковал свой автомобиль не в том месте, где следовало. «Подъезд не место для парковки», - отметил подписчик.

При этом жители города отметили, что данный факт не оправдывает ответственных по надзору за аварийными деревьями.

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Напомним, что в Псковской области ожидаются ливни и шквалистый ветер. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности.