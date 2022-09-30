Происшествия

Пьяный великолучанин ударил полицейского по лицу и стал фигурантом дела

56-летний мужчина предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в применении насилия к полицейскому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 11 сентября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, в подъезде многоквартирного дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках ударил полицейского кулаком по лицу.

Несмотря на активное сопротивление, нарушителя задержали и привлекли к установленной законом ответственности. Выяснилось, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В настоящее следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.