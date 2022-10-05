Происшествия

Пожилой пскович хотел выручить дочь и лишился денег

Очередной факт телефонного мошенничества в отношении пожилого человека зафиксировали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителю областного центра, мужчине 1936 года рождения, 4 октября позвонила женщина и голосом, который был очень похож на голос его дочери, сообщила, что грубо нарушила правила перехода проезжей части и спровоцировала ДТП. Злоумышленница заявила, что ей якобы грозят серьезные неприятности и попросила псковича оказать ей «финансовую поддержку».

В ведомстве отметили, что этот пскович живет один и в силу возраста и состояния здоровья испытывает сложности со слухом.

Желая помочь дочери, пенсионер передал 100 тысяч рублей прибывшей к нему по месту жительства незнакомой девушке, на вид лет 25-30, среднего роста, в черной куртке и с медицинской маской на лице. Только после этого мужчина решил все-таки созвониться с дочерью, чтобы узнать подробности случившегося и выяснил, что в ДТП она не попадала.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.