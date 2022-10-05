Происшествия

Двух девушек в Пскове подозревают в серии краж из торгового комплекса

Двух девушек в Пскове подозревают в совершении ряда краж из торгового комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, девушки совершили четыре кражи продуктов и предметов бытовой химии из торгового зала одного из крупных торговых комплексов города в течение сентября. Причиненный ущерб оценили примерно в 20 тысяч рублей.

Подозреваемые - безработные жительницы деревни Борисовичи Псковского района, девушки 2002 и 2003 годов рождения. Они дали признательные показания. Среди похищенного – шампунь, помада, сковородки, продукты и прочее.

В отношении фигуранток возбудили уголовные дела. В ходе обыска часть украденого изъяли. Ведется следствие.