Происшествия

В России на свадьбе в ресторане застрелили мужчину

В Санкт-Петербурге во время свадьбы в ресторане застрелили мужчину, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным РИА Новостей, информация о стрельбе на Витебском проспекте поступила накануне вечером. В заявлении ведомства сказано, что 30-летний мужчина находился на свадьбе в ресторане. После словесного конфликта с погибшим, он достал травматический пистолет и выстрелил в него не менее пяти раз.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело статье "убийство". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.