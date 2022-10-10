Происшествия

Около 200 окуней незаконно выловил браконьер в Печорском районе

Житель Печорского района незаконно вылавливал рыбу в Псковском озере близи деревни Крупп Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 9 октября 51-летний местный житель с использованием сетей незаконно ловил рыбу. Об этом в полицию сообщил представитель службы рыбоохраны. Сотрудники полиции задержали браконьера с поличным. У него изъяли лодку с мотором, несколько сетей и выловленную рыбу. Незаконный улов составили более сотни экземпляров плотвы и около 200 окуней. Кроме того, браконьер выловил судака, густеру, щуку и рыбу других пород.

В настоящее время причиненный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.