Происшествия

Зооволонтеры спасли разорванного собакой кота в Новосокольниках

Зооволонтеры спасли разорванного собакой кота в Новосокольниках. Об этом сообщается в группе «Приют для бездомных собак» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алевтина Васильева

«Его разорвала собака. Вся задняя часть просто в кашу. Выкладывать и смотреть на такое неэтично даже для меня. Вчера были на рентгене: кости целы, имеется небольшая контузия позвоночника. Вроде радостно, но нет. Разорваны все мышцы, куска бедра вообще нет, повреждён седалищный нерв, а самое страшное - всё это в процессе гноения. Всё мёртвое я убрала, зашила, поставила дренаж, лечение, перевязки…» - рассказала волонтер и добавила, что сейчас под вопросом стоит ампутация лапы.

Подписчики группы обратились к жителям Псковской области с просьбой не выкидывать животных на улицу, так как такой случай может произойти с любым питомцем. Также волонтеры просят вовремя стерилизовать своих животных.