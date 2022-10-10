Происшествия

Великолучане нашли застрявшую в стене жилого дома змею

Застрявшую в стене многоквартирного дома №71 на проспекте Гагарина в Великих Луках змею нашли местные жители. Видео с опубликовано в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые из местных жителей предложили обратиться в МЧС по этому поводу, однако получили ответ: ведомство таким не занимается.

На ситуацию отреагировала администрация города, сообщив, что обращение направлено в управление жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Ответ будет готов в течении трех дней.

Жители южной столицы добавили, что в этом году в городе наблюдается засилье змей, особенно - рядом с невыкошенными участками. Нашлись и те, кто встал на защиту змеи, подчеркнув, что это должен быть уж, а не гадюка, как подумали остальные.

Одна из местных жительниц отметила, что змея – «это самая маленькая проблема дома 71 по проспекту Гагарина». «У нас есть "знахарь", возвращающий былое здоровье и стройность, квартира алкоголиков, которые периодически вылетают вместе с дверью на лестничную площадку, музей всякого "раритета ", притащенного с помоек города старшим по дому», - добавила она.