Происшествия

Пропавшего в сентябре мужчину ищут в Опочецком районе

37-летнего Владимира Зиновьева разыскивают в деревне Песчивка Опочецкого района. Его местонахождение неизвестно с 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Во что был одет мужчина, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Зиновьева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.