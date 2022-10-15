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В Псковскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийстве 19-летней давности

В Псковскую область этапировали мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 19 лет назад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Псковской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 27 сентября 2003 года возле кафе в деревне Новгородка Пушкиногорского района тела предпринимателя из Республики Беларусь с признаками насильственной смерти.

«В ходе первоначальных следственных действий были получены сведения, что в последнюю командировку пострадавшего сопровождал некий житель Минска, который представлялся другим именем. Поскольку на том этапе все необходимые следственные действия были выполнены, однако лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено, предварительное следствие было приостановлено. Тем не менее, работа по раскрытию преступления не прекращалась», - отметили в ведомстве.

В результате совместной работы следственных органов и оперативных служб по отработке различных версий произошедшего были получены данные о возможной причастности к совершению преступления жителя Ленинградской области, который с недавнего времени отбывал наказание за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество и фальшивомонетничество.

На допросе предполагаемый злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что на момент совершения преступления он скрывался от российского правосудия на территории сопредельного государства под вымышленным именем. 27 сентября 2003 года в ходе поездки в Российскую Федерацию он поссорился с потерпевшим, которому оказывал услуги охранного характера, и совершил его убийство в Пушкиногорском районе, после чего с места преступления скрылся.

В настоящее время обвиняемого этапировали в Псковскую область, где следователи проводят с ним следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.