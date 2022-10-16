Происшествия

Четвертый год полиция ищет ушедшего из дома великолучанина

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Фёдорова, 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

«Всех, кто располагает информацией о местонахождении Фёдорова Андрея Викторовича, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02», - сообщили в ведомстве.