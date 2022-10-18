Происшествия

Убийца ранил молодого человека ножом в сердце в ответ на оскорбление в Новосокольниках

Мужчину заключили под стражу в Новосокольниках по обвинению в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц в Новосокольниках тела 20-летнего местного жителя с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен ранее судимый за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах 59-летний местный житель, который указанным днем употреблял спиртные напитки с потерпевшим по месту жительства в городе Новосокольники. В ходе застолья злоумышленник в ответ на оскорбление схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. В результате ножевого ранения сердца последний скончался на месте преступления. Затем он выволок тело на улицу, избавился от орудия убийства и лёг спать.

В настоящее время мужчине предъявили обвинение в убийстве, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.