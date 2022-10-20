Происшествия

Арбитражный суд в Пскове оштрафовал гастролирующий цирк за многочисленные нарушения

Суд привлек к административной ответственности цирк шапито «Арена Макао» и назначил 5 тысяч рублей штрафа более чем за 20 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В июле на основании требования прокуратуры межрегиональное управление Россельхознадзора провело внеплановую проверку в отношении шапито «Арена Макао», находящегося на гастролях в Пскове.

В ходе проверки выявили более 20 нарушений при осуществлении культурно-зрелищной деятельности: на корма для животных отсутствовали сертификаты или декларации о соответствии; лошадям, зебре, пони, ослам, медведям не был обеспечен постоянный доступ к свежей питьевой воде; медведи и тигры содержались в клетке, а напольным покрытием служил асфальт парковки торгового центра. Полы и стены для содержания других животных были проницаемы для воды. Размер вольера для тигра, стойл для 5 верблюдов, 2 ослов, лошади, зебры не соответствовали установленным требованиям.

Также транспортировочные клетки не обеспечивали безопасную перевозку животных и на них отсутствовала маркировка «дикие животные» («живые животные»).

Кроме того, территория цирка не была полностью огорожена от парковки торгового центра, присутствовали участки с возможностью доступа для посторонних лиц, что также является нарушением безопасности содержания животных цирка.

Инспекторы ведомства выявили и другие нарушения, касающиеся наблюдения за состоянием здоровья животных, уборки, питания, условий их содержания.

В октябре Арбитражный суд Псковской области, изучив материалы дела, постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности с назначением штрафа в размере 5 000 рублей.