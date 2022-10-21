Происшествия

Мужчина потерялся в лесу вблизи гдовской Глуши

Мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Глушь Гдовского района 21 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи при проведении поисков мужчины поступила от ОМВД РФ по Гдовскому району. В 22:38 на место выехали спасатели, по состоянию на 23:30 21 октября поисковые работы были завершены, гражданина найти не удалось. Поисковые работы продолжат при поступлении повторной заявки.

В этот же день от отдела полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков женщины, потерявшейся в лесном массиве вблизи деревни Столпово Пустошкинского района. В 18:16 на место выехали спасатели. По состоянию на 20:10 поисковые работы завершили, гражданка вышла из леса самостоятельно.