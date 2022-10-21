Происшествия

Труп 65-летнего рыбака извлекли из воды в Великолукском районе

Труп 65-летнего рыбака извлекли из воды в Великолукском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

Напомним, 21 октября в 16:20 группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки выезжала на озеро Кислое в деревню Русаново Великолукского района для оказания помощи тонущему человеку.

Мужчина 1957 года рождения поплыл за лодкой и пропал из вида. Труп рыбака извлекли из воды сегодня, 22 октября.