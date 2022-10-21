Происшествия

На озере в Великолукском районе мужчина поплыл за лодкой и пропал

Водолазы ведут поиски мужчины в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото из архива ПЛН

21 октября в 16:20 группа поисково-спасательного отряда города Великие Луки выезжала на озеро Кислое в деревню Русаново Великолукского района для оказания помощи тонущему человеку. Установлено, что мужчина 1957 года рождения поплыл за лодкой и пропал из вида. По состоянию на 17:00 обнаружить его не удалось.

Утром 22 октября был запланирован выезд водолазной группы для проведения поисковых работ.