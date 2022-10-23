Происшествия

Мужчина в тельняшке пропал в Пскове

59-летнего Сергея Платонова разыскивают в Пскове. Его местонахождение неизвестно с 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы с залысиной, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, тельняшку и тёмные брюки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Платонова, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.