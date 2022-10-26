Происшествия

Псковичка оформила два кредита на имя мертвого мужа

Прокуратура города Пскова поддержала обвинение по уголовному делу в отношении псковички, совершившей мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

В ноябре 2021 года подсудимая, используя планшет, с установленной в него сим-картой умершего мужа, через мобильные приложения банков, получила два потребительских кредита на сумму 40 000 рублей и 683 000 рублей, оформив их на своего покойного супруга через личные кабинеты. Таким образом, она похитила денежные средства банков.

Подсудимая вину признала в полном объеме и в содеянном раскаялась.

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 159 УК РФ(Мошенничество) и назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Решение суда не вступило в законную силу.