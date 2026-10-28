Жилой дом горел в великолукской деревне Шелково

Возгорание жилого дома произошло на улице Железнодорожной в деревне Шелково Великолукского муниципального округа 27 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:02. Дом выгорел изнутри по всей площади, огонь уничтожил кровлю по всей площади.

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание.

Пожарным удалось спасти три хозяйственные постройки. На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.