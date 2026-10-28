Подростка задержали за попытку украсть йогурт и зарядку из псковского ТЦ

После полуночи 27 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали несовершеннолетнего псковича, который пытался совершить кражу в одном из торговых центров города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 00:27 из гипермаркета, расположенного по улице Труда. Оперативно отреагировав на вызов, группа задержания выехала на место происшествия. В магазине сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 2009 года рождения. Молодой человек пытался похитить из магазина йогурт, сырок, шоколад «Баунти», телефонный кабель, зарядное устройство.

А 26 октября росгвардейцы задержали в Великих Луках гражданина 1998 года рождения. Мужчина похитил из гипермаркета на улице Некрасова пачку масла, бутылку виски.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по фактам хищений.