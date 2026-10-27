Военнослужащий-дезертир получил 15 лет колонии за нападение на женщину в Пскове

Псковский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 15 годам колонии особого режима. Солдат дезертировал из части в период мобилизации и совершил разбойное нападение на женщину в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Следствие установило, что 9 сентября 2025 года около 05:00 военнослужащий самовольно покинул пункт временной дислокации. Мужчина уехал в Псков, чтобы уклониться от службы. Полиция задержала дезертира 11 июля 2026 года в 15:40.

В день задержания, 11 июля, мужчина совершил еще одно преступление. Около 14:30 он разбил окно, незаконно проник в дом на улице Белинского и напал на мать владелицы жилья. Злоумышленник избил женщину кулаками и керамической вазой, требуя деньги. Потерпевшая отдала ему тысячу рублей. Кроме того, нападавший сорвал с нее золотую цепочку. Общий ущерб составил более 21 тысячи рублей. Врачи диагностировали вред здоровью потерпевшей средней тяжести.

На заседании подсудимый полностью признал вину, однако отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Суд признал мужчину виновным в дезертирстве и разбое с проникновением в жилище. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.