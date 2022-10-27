Происшествия

Фургон Mercedes сгорел в Великолукском районе

Фургон Mercedes Sprinter горел в садоводстве «Креплянка» Великолукского района 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в 23:07. В Mercedes Sprinter выгорел моторный отсек, сгорели 2 передних колеса, огонь повредил салон автомобиля, лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев. Причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправность автомобильного аккумулятора. Пожарным удалось спасти дачный дом и хозяйственную постройку.

В 2:20 в деревне Ваулино Псковского района в двухквартирном двухэтажном жилом доме №12 на улице Строителей в подвальном помещении горели дрова. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли жилой дом.