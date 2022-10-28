Происшествия

Женщина погибла ночью при пожаре в Стругах Красных

50-летняя женщина погибла при пожаре в Стругах Красных в ночь с 29 на 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 1.22 дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Боровой.

Сгорело бесхозное строение. На месте обнаружили погибшей женщину 1972 года рождения.

Предположительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем местной жительницы.

Кроме того, информация о возгорании на улице Фабричной в Невеле поступила в 17.01. В бане в помещении парной огонь повредил потолок, помещение закоптилось. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало несоблюдение норм пожарной безопасности при устройстве печи.

В 18.09 на улице Весны в Великих Луках горело неэксплуатируемое строение. Огонь повредил внутреннюю стену и потолочные перекрытия. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.