Происшествия

Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья

В Себеже перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления СК РФ по Псковской области

В ходе застолья в одной из деревень Себежского района 27-летний молодой человек поссорился с гостем, схватил топор и дважды замахнулся на него. С рукоятки слетела рабочая часть топора, и топорище попало в лицо подбежавшему сзади потерпевшему, повредив глаз, что повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время дело направлено в суд.