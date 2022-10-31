Происшествия

Пскович предстанет перед судом за избиение друга

Пскович предстанет перед судом за избиение друга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

25 мая с 1:30 до 2:55 пскович отдыхал с друзьями, находясь около дома №15 на улице 1-й Поселочной. Между ним и другим псковичом возник конфликт, «поскольку кто-то из компании сказал что-то обидное и это вызвало насмешку». Тогда пскович не менее двух раз ударил кулаком в лицо друга, что повлекло перелом костей лицевого скелета (вред здоровью средней тяжести).

В содеянном мужчина раскаялся и передал потерпевшему денежные средства в размере 125 000 рублей в счет погашения ущерба.

Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.