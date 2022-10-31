Происшествия

Пскович ограбил подростка на улице Свердлова и извинился в суде

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за грабёж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Ночью 18 августа подсудимый на улице Свердлова в Пскове увидел несовершеннолетнего потерпевшего, в руках у которого был мобильный телефон марки Samsung Galaxy. Мужчина подошел к подростку, вырвал указанный мобильный телефон у него из рук и скрылся, ущерб составил порядка 10 000 рублей.

В судебном заседании пскович раскаялся в содеянном, добровольно вернул похищенный телефон и принёс потерпевшему извинения.

С учетом позиции прокурора, данных о личности подсудимого, а также имеющихся судимостей, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.