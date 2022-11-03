Происшествия

Ушедшего из дома в 2015 году мужчину продолжают искать в Дедовичах

Александра Суворова 1985 года рождения разыскивают в Дедовичах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, этот житель деревни Городовик Дедовичского района 27 августа 2015 года ушел из дома в деревне Городовик в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Суворова, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.