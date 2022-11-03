Происшествия

«Скоро Новый год»: четыре пакета с мусором повесили на дерево в Пскове

Пакеты с мусором, висящие на дереве, обнаружила псковичка. Запись об этом она разместила в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Михайлова / «ВКонтакте»

«Сегодня мыла окна, и вот такая картина: на дереве висят четыре пакета с мусором. Не могу я этого понять, как можно из окна мусор выкидывать, тем более в подъезде мусоропровод есть. И снять их не знаешь как, чтобы дерево не сломать», – написала горожанка.

Подписчики сообщества предложили найти виновников и предложить им убрать весь город.

«Мой двор усеян мусорными пакетами. К сожалению, все в основном делают это под покровом ночи, никак не поймать», – поделился наблюдениями пскович.

Еще один комментатор иронично предположил: «Скоро Новый год, деревья украшают».

«Это кормушки для птиц», – добавил местный житель.