Происшествия

Псковичка сняла на видео пожар с погибшим на улице Яна Фабрициуса

Очевидец сняла на видео пожар в многоквартирном жилом доме №1 на улице Яна Фабрициуса в Пскове, который произошёл 10 ноября. Она опубликовала его в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Ксюша Бардина / «Жесть по-псковски»

Напомним, в МЧС о возгорании сообщили в 13.25. Сотрудники ведомства обнаружили погибшего мужчину 1969 года рождения. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

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Пожарным удалось спасти квартиру, во время происшествия эвакуировали восемь человек.