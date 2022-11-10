Псковичка сняла на видео пожар с погибшим на улице Яна Фабрициуса

Очевидец сняла на видео пожар в многоквартирном жилом доме №1 на улице Яна Фабрициуса в Пскове, который произошёл 10 ноября. Она опубликовала его в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Ксюша Бардина / «Жесть по-псковски»
Напомним, в МЧС о возгорании сообщили в 13.25. Сотрудники ведомства обнаружили погибшего мужчину 1969 года рождения. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.
Пожарным удалось спасти квартиру, во время происшествия эвакуировали восемь человек.