Происшествия

Два человека погибли при пожарах в Псковской области

Два человека погибли при пожарах в Псковской области 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в дедовичской деревне Липне утром 10 ноября в жилом доме изнутри выгорела комната. В 9:37 сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину 1987 года рождения. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в осветительном приборе.

В тот же день в 13.25 в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №11 по улице Яна Фабрициуса в Пскове на втором этаже в трехкомнатной квартире огонь повредил диван. В 13:35 сотрудники ведомства обнаружили погибшего 1969 года рождения.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Пожарным удалось спасти квартиру, во время происшествия эвакуировали восемь человек.

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Кроме того, 10 ноября в 3.27 в пустошкинской деревне Красное огонь повредил жилой дом, по всей площади сгорела кровля. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти хозяйственную постройку.

О возгорании в доме №6 по улице Апакидзе в Острове сообщили в 12:29. Там огонь повредил стену на балконе. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Удалось спасти квартиру.

Также в Острове на улице Народной в хозяйственной постройке сгорела кровля и коридор. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность дымохода топливной печи. Пожарные спасли жилой дом.

Сегодня, 11 ноября, в 4:01 в Пскове в доме №44 по улице Рокоссовского в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на пятом этаже в двухкомнатной квартире сгорела кровать. Предполагается, что возгорание произошло из-за короткого замыкания в электроприборе. Удалось спасти одного человека и квартиру, эвакуировали десять людей.