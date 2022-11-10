Россиянин заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их

Москвич рассказом о своей коллекции кроссовок заманил в квартиру пятерых подростков и напоил их «сонной водой».
В столичную полицию обратилась мама девочки с заявлением об изнасиловании, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сама потерпевшая девочка рассказала силовикам, что все произошло еще в воскресенье в подъезде ее дома на севере Москвы. Вместе с компанией из четырех друзей они встретили ее соседа. Он предложил ребятам взглянуть на коллекцию кроссовок в своей квартире. Уже в жилище он угостил ребят некой "сонной водой", после чего все подростки заснули», - рассказал источник.
По словам девушки, наутро она вспомнила, что незнакомец на ней сидел, добавил собеседник.
Силовики задержали мужчину, проводится проверка.