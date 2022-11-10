Происшествия

Неосторожность при курении привела к пожару в Псковском районе

Неосторожность при курении привела к пожару в Псковском районе 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16.00 дежурному сотруднику МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Зубово.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме №1 на втором этаже в двухкомнатной квартире огонь повредил кухню и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Квартира была закопчена по всей площади.

По предположению пожарных, причина происшествия – неосторожное обращение с огнем владельца квартиры при курении.