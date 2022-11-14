Происшествия

Псковские полицейские задержали курьера телефонных аферистов

Уроженец Украины, ранее судимый за незаконное хранение оружия, задержан по подозрению в хищении денежных средств у пожилых граждан в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что к жертвам телефонных мошенников курьер приезжал 7 и 8 ноября на такси и забирал у пенсионеров денежные средства под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности за совершенное ДТП. Возраст потерпевших - от 75 до 87 лет. Суммы похищенного - от 100 до 400 тысяч рублей.

Мужчина 1981 года рождения дал признательные показания и рассказал о четырех эпизодах преступной деятельности: подозреваемый дважды забирал деньги у великолукских пенсионеров, один раз в Пскове и Псковском районе. Кроме того, устанавливается его причастность к другим аналогичным хищениям на территории региона.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.