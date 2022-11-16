Происшествия

Россиянин привёл пятилетнего сына в банк босиком по снегу

В Южноуральске мужчина привёл в отделение банка босого пятилетнего мальчика. После прогулки по снегу без обуви ребёнка доставили в больницу с признаками обморожения. СК начал проверку обстоятельств случившегося, сообщил сегодня, 16 ноября, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Владимир Шишков.

По сообщению 74.ru, в лечебное учреждение Южноуральска был доставлен мальчик 4-5 лет с признаками обморожения. Вечером 15 ноября ребенка босиком по снегу привёл в отделение банка мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после чего ушёл и оставил ребенка одного. Ребёнку оказана необходимая медицинская помощь.

По словам представителя СК, в ходе проверки будет дана оценка действиям родителей по надлежащему уходу за ребёнком, а также действиям должностных лиц социальных служб, в чьи должностные обязанности входит профилактический контроль этой семьи.