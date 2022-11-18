Происшествия

Жительница Палкино прописала иностранцев в доме с протекающей крышей

41-летняя жительница Палкино прописала граждан Армении в непригодном для проживания доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В марте собственница жилого дома, который фактически является непригодным для проживания по причине отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен, фиктивно зарегистрировала по месту жительства в нем трех граждан Республики Армения, которые не имели намерения в нем проживать.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний: от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.