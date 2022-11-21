Происшествия

Полузамёрзшего псковича отыскал в лесу пёс Форсаж

Полузамёрзшего псковича отыскал в лесу пёс Форсаж спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении добровольческой организации.

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«Когда приходят морозы, особенно страшно получить срочную заявку. Время реагирования и запуска поиска по ней должно быть минимальным. Буквально за полчаса человек может замёрзнуть», – отметила инфорг отряда.

Звонок на горячую линию «ЛизаАлерт» поступил 19 ноября почти в 20:00. Пропал молодой человек. Градусник на улице показывал -6°C.

Добровольцы оперативно собрались и отправились в лес спустя час после поступления заявки. В том числе – кинолог с обученной собакой.

«Темнота, сугробы, ветер, мороз набирает силу. Наша зона поиска: лесная часть, заросли кустов, иногда полянки. Прошло около получаса. Заворачиваем на второй галс, ветер как раз такой, как нам нужен. Собака работает. Проходим немного вперед, и тут я вижу типичное поведение Форса. Рванул, и вот уже раздается лай! Нам до точки метров 50-60. Пробираемся через кусты и видим лежащего человека, а рядом с ним счастливого Форсажа», – рассказала старший кинологического направления ДПСО «ЛизаАлерт».

Молодой человек сильно замёрз. В ожидании группы волонтёров пес Форсаж переживал, что человек не приходит в сознание, ложился рядом с ним, пытаясь согреть.

«Прибывают сотрудники полиции, все вместе несем потерявшегося к дороге. Там нас уже ждёт скорая помощь. Донесли! Мы стоим, все промерзшие до костей, уставшие, трясемся от холода, но на сердце тепло. Такая волна счастья и спокойствия! А Форсаж - герой! Ещё одна спасенная им жизнь!» – добавили в спасательном отряде.