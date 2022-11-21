Происшествия

Иностранца будут судить в Пустошке за избиение человека до смерти

Мужчина в Пустошке предстанет перед судом по обвинению в избиении двух потерпевших, один из которых скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя сопредельного государства. По версии следствия, вечером 14 мая в деревне Усохи Пустошкинского района предполагаемый злоумышленник обезоружил двух потерпевших, которые шли «выяснить отношения с его знакомым», забрав обрез охотничьего ружья. Затем он избил их, в результате чего один из потерпевших получил черепно-мозговую травму и скончался на месте преступления, а второй получил перелом челюсти.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.