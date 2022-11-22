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Гражданина Латвии оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни

Иностранца осудили в Печорском районе за попытку дать мелкую взятку сотруднику Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Латвия вынес мировой суд судебного участка №13 Печорского района. Установлено, что 2 сентября мужчина пытался дать мелкую взятку (3 тысячи рублей) таможенному инспектору пункта пропуска «Куничина Гора». Таким образом подсудимый хотел избежать административной ответственности за совершенное правонарушение.

Инспектор уведомил начальника Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.