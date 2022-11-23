Происшествия

Кража из «Ерусалимки» обернулась для псковича лишением свободы

44-летнего псковича отправили в колонию за совершения ряда краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В период с 31 марта по 16 апреля злоумышленник, разбив стекла в окне дачного дома и двух строящихся домов в СНТ «Ерусалимка» Псковского района, похитил из них различное имущество, а 1 мая совершил кражу еды из продуктового магазина на Рижском проспекте в Пскове.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих (явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления) и отягчающих наказание обстоятельств (рецидив), а также неотбытого наказания по предыдущему приговору, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.