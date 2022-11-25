Происшествия

Чердак многоквартирного дома горел в Новосокольниках

Чердачное помещение многоквартирного дома горело в Новосокольниках 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Партизанской поступила в 18:28. Огонь повредил утеплитель на площади 60 квадратных метров на чердаке двухэтажного дома. Предполагается, что пожар возник из-за короткого замыкания электрического кабеля для обогрева воды в чердачном помещении.

В тот же день в деревне Аничковы Гривы Дедовичского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи в бане выгорело помещение парной. А по причине неосторожного обращения с огнем неизвестных сгорели два бесхозных строения: на улице Солнечной в деревне Тямше Псковского района и в деревне Ганьково Пушкиногорского района.