Происшествия

Российский подросток убил трёх человек в драке с поножовщиной

Подросток 2008 года рождения подозревается в убийстве трёх человек в посёлке Красная Пойма городского округа Луховицы в Московской области, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, между четырьмя гражданами в квартире в посёлке Красная Пойма случился словесный конфликт на бытовой почве, который перерос в драку с поножовщиной. Жертвами подростка стали три человека: двое мужчин 1961 и 1980 годов рождения и женщина 1987 года рождения, пишет ТАСС. Они получили множественные колото-резаные и рубленные раны.

Подросток задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве.