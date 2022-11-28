Происшествия

Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области

18 жителей Псковской области стали жертвами преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, телефонных мошенничеств, за неделю с 21 по 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Потерпевшим причинили ущерб на сумму от 10 до 480 тысяч рублей. Всего же жители области лишились свыше 2,5 млн рублей.

«Хищение денежных средств граждан совершено под предлогом мнимых блокировок банковских карт, предотвращения несанкционированного доступа к счетам и списания денежных средств, оплаты покупок на Интернет-площадках», – отметили сотрудники ведомства.

По всем фактам в отношении неустановленных лиц, использующих подменные телефонные номера, в том числе специальных служб и органов власти, правоохранители возбудили и в настоящее время расследуют 18 уголовных дел.