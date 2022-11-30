Происшествия

Век зоосадизма

Живодёрство в России продолжает процветать. Садисты истязают животных и птиц самыми изощренными методами, потому что уверены в своей безнаказанности. Как показывает практика, большинство дел о жестоком обращении с животными заканчивается ничем.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие преступления в отношении четвероногих удалось раскрыть в Псковской области, почему преступники уходят от ответственности, и есть ли шанс добиться реального наказания для живодёра.

Животные им надоели

С каждым годом всё больше фактов истязания животных вскрывается благодаря соцсетям и активности зоозащитников. Одна из последних наиболее нашумевших историй — трагедия кота Кузи из Северодвинска. Его до смерти замучили многодетная мать и её сожитель, матери которого и принадлежал кот. Пара не скупилась на пытки: Кузю били, вырывали ему усы, прижигали и протыкали нос, ломали лапы и хвост. Кадры всего происходящего садисты выкладывали в сеть, чтобы насолить хозяйке Кузи.

От полученных увечий кот погиб, а видео в соцсетях вызвало широкий резонанс в обществе и СМИ. Живодёрам грозил не только срок по статье 245 УК РФ. В итоге женщина получила три года и два месяца колонии-поселения, а ее сожитель — три с половиной года колонии общего режима.

К сожалению, в большинстве случаев приговор за жестокое обращение с животными гораздо мягче. В Псковской области пока что только один живодёр получил наказание по всей строгости закона. Весной этого года 26-летний житель Порхова подобрал в подвале трёх щенков. После распития спиртного он решил, что собаки ему надоели. Мужчина ударил одного малыша ножом в шею, а после выбросил всех щенков с балкона пятого этажа, в результате чего животные погибли. За это преступник проведет в исправительной колонии строгого режима 3 года 2 месяца. Большую роль здесь сыграло наличие непогашенной судимости по другой статье.

Примерно в то же время житель Невеля выкинул с балкона собаку. Животное погибло, а его убийца отделался обязательными работами. Вероятно, ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей, раз приговор оказался таким мягким.

Выбросить с высоты — один из самых распространённых видов расправы над братьями меньшими. Аналогичная история произошла в 2017 году, когда 25-летний великолучанин решил избавиться от своей таксы Рика, выкинув её с балкона 3-го этажа. Перед этим мужчина завернул собаку в полиэтиленовый пакет. Умирающего на асфальте пса подобрали неравнодушные люди, за его жизнь целый месяц боролись ветеринары и волонтёры местного приюта «Милый». Спасти собаку не удалось.

Поначалу в полиции отказал в возбуждении уголовного дела, однако многочисленные обращения жителей Великих Лук, зоозащитников, общественников и экологов не остались без внимания. В итоге назначили ограничение свободы на 8 месяцев — довольно мягкий вид наказания, подразумевающий отбывание срока дома и периодические визиты к участковому.

Другой живодёр из южной столицы региона отправится на принудительные работы. Весной он, выпив спиртного в доме сожительницы, выбросил из окна пятого этажа кота. Этого мучителю показалось мало, он вышел на улицу и добил питомца ногами. Всё происходило на глазах у детей.

Безнаказанность порождает беззаконие

С начала года в Псковской области можно насчитать порядка 10 нашумевших историй, связанных с издевательством над животными. Одна из них произошла летом в областном центре. По словам очевидцев, житель дома по улице Крестки скинул кошку в мусоропровод. Там её, еще живую, нашла местная жительница, которая не сразу заподозрила неладное и вернула животное хозяину. Спустя пару часов кошку обнаружили мёртвой в кустах неподалеку, у неё были выдавлен и заклеен пластырем глаз. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хозяин выходил из квартиры с прозрачным пакетом, в котором лежало что-то очень похожее на тело четырёхцветной Пушинки — именно так звали погибшую.

Смотрите также Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары

Неравнодушные псковичи и волонтёры пытались добиться наказания её убийцы. Тело отвезли на вскрытие, было написано заявление в полицию. Однако в возбуждении отказали «в связи с отсутствием состава преступления». Общественность с этим категорически не согласилась, полетели письма во все инстанции. 5 сентября псковичи вышли на митинг «Россия без жестокости – нет живодерам» в память об убитой Пушинке. В итоге уголовное дело возбудили, а тело кошки отправили на повторную ветеринарную экспертизу, на этот раз в Санкт-Петербург. Расследование продолжается.

До сих пор не привлечён к ответственности мужчина, который избивал собаку Барселону на балконе дома №66 на улице Винатовского в Великих Луках. Соседи вызвали участкового, но изъять собаку или вскрывать квартиру он оказался не вправе.

Животное спасла случайность. На следующее утро в квартире сломалась дверь, и хозяева Баси вызвали МЧС. Вместе со спасателями в квартиру проникли волонтёры, им удалось забрать избитую собаку. Теперь у Барселоны новый дом.

Смотрите также Бьет не значит любит

В Новосокольниках неизвестный связал котят пуповиной и оставил висеть на дереве. В ноябре великолукские зооволонтеры заподозрили местного жителя в поедании (!) котят. В приюты Великих Лук регулярно поступают сообщения о расстрелах животных.

Случаи издевательства над животными фиксируются повсеместно. В Пыталово продолжается проверка сообщения о жестокой расправе над собакой. По некоторым данным, животное убили и разделали.

А в Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту резонансного убийства трех собак в селе Чернево. Прошлой зимой мужчина расстрелял животных, у двух из которых были хозяева. Ему удалось избежать наказания. В официальном сообщении УМВД говорится об «отсутствии в деянии состава преступления». При этом потерпевший, владелец одной из погибших собак, уверял, что вина убийцы была доказана.

«Заставить любить невозможно»

Почему так происходит? Почему живодёры уходят от ответственности? Председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова считает, что это связано с отсутствием судебной практики и неактивным использованием законов о соблюдении прав животных. «Сейчас всё сдвинулось с мёртвой точки, и законы стали применять при рассмотрении дел. Опыта в таких делах мало. Всё ещё в процессе наработок», - пояснила она.

При этом зоозащитница уверена, что бороться с живодёрством можно только законодательным способом. По её мнению, честному человеку и без закона не придется отвечать - у него законы совести. Во всех остальных случаях следует действовать только в правовом поле. «Наказывать надо адекватно. Чтобы не было даже мысли нарушить закон. Заставить любить невозможно. Заставить уважать и бояться нарушить закон — выполнимо», - уверена Вера Короткова.

Вера Короткова со своим питомцем. Фото со её страницы в ВК

В её практике случаев жестокого обращения с животными, к расследованию которых привлекли полицию, было три. И все они закончились ничем. Взять хотя бы историю с кошками в сахарных мешках. Летом 2021 года в псковский приют «Лесопилка» привезли 14 кошек, запакованных в сахарные мешки. На улице стояла жара 30 градусов, животные задыхались, одна кошка не дождалась спасения.

Волонтёры приюта со слезами на глазах доставали животных из мешков, пытались охладить их всеми возможными способами. 13 хвостиков выжили. А люди, устроившие им этот ад, до сих пор не найдены. «Пока никто не понес наказание… Кроме котов», - сообщила руководитель «Зоозащиты».

Создатель великолукского Дома удивительных котов «Марсиаша», где оказывают помощь травмированным кошкам, София Зуева тоже констатировала, что живодёры в большинстве случаев уходят от ответственности, либо получают незначительное наказание. «Мужик, который скинул кота с пятого этажа, получил сколько-то там часов принудительных работ. Нас это удовлетворяет? Однозначно нет», - заявила она.

Марсиашки. Фото из группы приюта

София Зуева считает, что добиться адекватного решения суда в таких историях может только квалифицированный юрист. Но его услуги требуют много средств, которых ни у кого из зоозащитников нет. Волонтёр заметила, что судебные издержки дорого стоят, и нужно быть очень обеспеченным человеком, чтобы что-то доказать. «А просто так нести заявление в полицию без толку. Ну да, посмотрят, напишут отписку — и всё», - вздохнула наша собеседница.

По её мнению, животных невозможно уберечь от жестокого обращения, пока нет поддержки со стороны государства. «Мне самой однажды пришлось обращаться в полицию, на что мне ответили: «Будут вас убивать, тогда звоните». А вы говорите, как животных уберечь. Мы себя-то не можем уберечь», - подчеркнула София Зуева. Она обратила внимание, что реальные сроки выносят только тогда, когда живодёры попутно совершают иные преступления. «У нас сажают за что угодно, но не за жестокое обращение. Чьё еще животное должно пострадать, чтобы как-то зашевелились люди, способные принимать решения?», - высказала свое мнение зоозащитница.

30 ноября в мире отмечается День домашних животных. Хотелось бы обратиться к правоохранителям: пожалуйста, не «задвигайте» дела о жестоком обращении с животными. А власть имущим давно пора обратить внимание на живодёров. Все они должны нести реальное наказание.

Ульяна Ловыгина