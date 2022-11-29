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Причину смерти псковской кошки Пушинки устанавливают петербургские ветеринары

29.11.2022 16:25|ПсковКомментариев: 0

Причину смерти кошки Пушинки, которую 21 июля убил живодер на Завеличье в Пскове, устанавливают петербургские ветеринары. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В августе 2022 года отделом дознания УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и гибели кошки Пушинки. В настоящий момент расследование продолжается, ожидаются результаты ветеринарной экспертизы тела животного из Санкт-Петербурга», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 21 июля на Завеличье была замучена и убита кошка. Мужчина пытал кошку и выдавил ей глаза, а после отнес уже мертвое тело в мусорный бак. В социальных сетях волонтеры опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как мужчина нес пакет, предположительно, с телом кошки Пушинки. 10 августа пришел ответ об отказе в возбуждении дела. Причиной стало отсутствие состава преступления после осмотра псковскими ветеринарами, которые пришли к выводу, что причиной смерти стал отек легких.

Теги: #псков #зоозащита #коты #живодерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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