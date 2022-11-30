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Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове

Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 3 октября подозреваемый – госинспектор Ространснадзора – через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей путем перевода на банковский счет супруги за беспрепятственное прохождение большегруза через стационарный контрольный пункт в Пскове с возможным превышением допустимой нагрузки на ось.

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В ночь на 30 ноября следователи совместно с оперативниками при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД России по Псковской области провели шесть обысков по месту работы и жительства всех фигурантов, в ходе которых изъяли наличные деньги и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Подозреваемого задержали в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.