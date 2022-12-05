Происшествия

За контрабанду 65 килограмм наркотиков псковича приговорили к 15 годам колонии

Приговор по уголовному делу о контрабанде и покушении на незаконный сбыт 65 килограмм наркотических средств вынесли 51-летнему жителю Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.

В апреле 2021 года мужчина в составе группы лиц, деятельность которой связана с контрабандой наркотических средств, по предварительному сговору с целью их последующего незаконного сбыта наркотиков, в том числе на территории иностранных государств, выполнял функции перевозчика.

Сотрудники правоохранительных органов 5 мая прошлого гола в ходе досмотра автомобиля выявили специально оборудованные тайники, из которых изъяли 65 килоограмм наркотических средств.

Суд назначил мужчине 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.