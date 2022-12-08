Происшествия

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд дело о незаконном приобретении наркотиков

Великолукская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в связи с незаконным приобретением и хранением наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

По версии дознания, в сентябре 2022 года злоумышленник возле пикета железнодорожного пути обнаружил куст дикорастущего растения конопли и получил из него наркотическое средство для личного употребления. Он хранил наркотики до задержания сотрудниками транспортной полиции. Наркотическое средство общей массой 7,55 грамма изъято.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд Псковской области.