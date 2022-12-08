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Исправительные работы назначили жителю Опочки за дачу ложных показаний в суде

Исправительные работы назначили жителю Опочки за дачу заведомо ложных показаний в суде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

19-летний житель Опочки при допросе в качестве свидетеля по уголовному делу дал неправдивые показания. Он сообщил, что у в действиях подсудимого не было состава преступления.

При этом мужчину предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по статье 307 УК РФ.

Легкомысленное отношение мужчины к выполнению своих обязанностей, связанных с наличием статуса свидетеля по уголовному делу, могло повлечь вынесение судом неправосудного решения, заметили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.