Происшествия

Кража ноутбука обернулась для жителя Дедовичей лишением свободы

44-летнего жителя Дедовичского района приговорили к лишению свободы за кражу ноутбука. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В августе в ночное время нетрезвый мужчина, находясь в квартире на улице Егорова в Дедовичах, украл лежащий на тумбочке ноутбук стоимостью 10 000 рублей, принадлежащий знакомой.

С учетом наличия обстоятельств, отягчающих наказание, мировой судья судебного участка № 4 Дедовичского района назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.